Nuovo incasso record, coreografia e tanti ex: sale l’attesa del derby

Arriva un altro confronto tra Milan e Inter e sarà da tutto esaurito. La gara trasmessa in oltre 200 Paesi
Eva A. Provenzano
Sarà il primo storico derby di Milano con i due club proprietari di San Siro e si annuncia da tutto esaurito. "Lo stadio sarà sold-out, con oltre il 90% dei tagliandi riservati ai tifosi più fidelizzati: atteso il record di incassi in Serie A (supererà gli 8 milioni di euro)", scrive della partita di domenica sera il Corriere dello Sport.

La gara sarà trasmessa attraversi 30 broadcaster in oltre 200 Paesi. 250 giornalisti accreditati e 50 fotografi e una scenografia che sarà organizzata dal club nerazzurro e che coinvolgerà Primo e Secondo Anello Arancio. 

Tanti i vip e gli ex nerazzurri attesi: Francesco Toldo, Julio Cruz, Ivan Cordoba, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Mikaël Silvestre, Nicola Ventola, Fabio Galante, Nicola Berti, Walter Zenga, Carlo Muraro. 

(Fonte: CdS)

