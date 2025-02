"Per l’Inter è un’occasione irripetibile. La leggi da Firenze e pensi: c’è più fiducia per la sfida di lunedì che per quella di oggi. È un Fiorentina-Inter con premesse completamente diverse da quelle di due mesi fa. Per uomini, per momento, anche per approccio alla partita. L’Inter ha fame di punti che possono riportarla in vetta ed è logico pensare che faccia la partita. Inzaghi ha deciso di confermare Calhanoglu da l’inizio e al turco chiederà un impatto diverso rispetto al derby. Gli chiederà, magari, anche di leggere un avversario che giocherà su ripartenze dritte in verticale. E in questo senso fondamentali, per Palladino, saranno gli strappi dell’uomo vicino a Kean", analizza La Gazzetta dello Sport.