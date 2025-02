L'Inter e il mercato del futuro. Skysport ha parlato intanto dei mancati acquisti sul mercato di gennaio con la rivoluzione che è stata rinviata all'estate . In estate servirà sistemare la difesa ma soprattutto l'attacco con i contratti in scadenza di Arnautovic e Correa. A gennaio sono stati diversi i nomi proposti ai dirigenti nerazzurri ma "dopo i rifiuti dei due in uscita, l’Inter ha deciso di non forzare la situazione".

Quindi tutto rimandato all'estate specie per trovare un rinforzo importante in attacco. Questa secondo il canale satellitare potrebbe essere la strategia dei dirigenti interisti che non avranno a disposizione capitali ingenti: "In ottica futura le idee non mancano ma sarà fondamentale convincere la proprietà a investire su un giocatore che possa alzare il livello delle opzioni. Oaktree punterà sempre sui giovani e imposterà un budget non altissimo ma comunque a disposizione. Il segreto sarà trovare il modo di alzare questo budget non altissimo, magari attraverso la cessione di qualcuno (vedi Frattesi) per poi lanciarsi alla scoperta degli attaccanti del futuro".