Il dato riportato dal quotidiano sul quale intervenire subito per puntare alla vetta

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 12:02)

Il dato su cui riflettere è quello dei gol subiti. L'Inter sa bene che qualcosa bisogna registrare per continuare a puntare la vetta. Perché se davanti le cose vanno sempre in un certo modo, dietro la squadra ha ballato troppo. Lo dice inevitabilmente anche il confronto con gli anni di Simone Inzaghi. E lo riporta Tuttosport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"L’Inter attuale con 11 reti al passivo dopo soltanto 8 giornate è fortemente sopra-media, considerato che la proiezione finale dice 52. La zavorra è stata appesantita dai 7 gol incassati tra Torino (con la Juve) e Napoli. Però questo rappresenta un campanello d’allarme per Chivu. Ogni volta in cui il livello degli avversari si è alzato, ha imbarcato acqua (unica eccezione all’Olimpico contro la Roma, quando però è stato un miracolo che Sommer sia riuscito a chiudere la gara senza aver subìto gol).

Il confronto con i 4 anni inzaghiani - quando, a livello di nomi, la linea difensiva non si discostava di molto rispetto al materiale umano su cui può lavorare Chivu - dice che soltanto nel 2022-23 l’Inter dopo 8 giornate aveva numeri peggiori (12 punti in classifica e 13 gol subiti). Alla fine arrivò un terzo posto con 72 punti (e 42 gol al passivo) senza che mai l’Inter fosse realmente in lotta per il titolo (Inzaghi si consolò vincendo Coppa Italia, Supercoppa di Lega arrivando per di più in finale di Champions, questo per dire che il bilancio di una stagione spesso prescinde da quanto combinato in campionato).

Fuori media, ma in positivo, quanto fatto nella stagione della seconda stella (19 punti e 5 gol al passivo dopo 8 giornate con 94 punti e 22 reti incassate al traguardo). Da sottolineare come Inzaghi ha fatto meglio di Chivu sia nel 2021-22, suo primo anno all’Inter (stessi gol subiti dopo 8 partite, 11, ma due punti in più: 17), sia nella stagione d’addio. Pure l’anno scorso l’Inter aveva 17 punti all’ottava giornata, avendo però preso 9 gol".