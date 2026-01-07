Acceso dibattito tra Emiliano Viviano e Franco Ordine a Il Bello del Calcio su Televomero

Gianni Pampinella Redattore 7 gennaio - 16:56

Acceso dibattito tra Emiliano Viviano e Franco Ordine a Il Bello del Calcio su Televomero. L'ex portiere contesta una frase di Conte sul fatto che Inter, Milan e Juventus siano più strutturate rispetto al Napoli. "Aveva detto che gli altri hanno tutto di più e qui è tutto di meno, questa è una cosa oggettivamente sbagliata. In un argomento giusto ha usato termini sbagliati perché oggi economicamente il Napoli vale le altre squadre".

Ordine: "No. Storicamente è così e anche guardando oggi la fotografia. Milan, Inter e Juventus hanno le seconde squadre, il Napoli ha le seconde squadre? No. Milan, Inter e Juve hanno un fiorente settore giovanile, il Napoli ha un fiorente settore giovanile? No".

Viviano: "Ma il Napoli ha speso 180 milioni di euro sul mercato, non c'ha bisogno di un settore giovanile".

Ordine: "Milan, Inter e Juve hanno un fior di centro sportivo, il Napoli ha un fior di centro sportivo? No. Questa è la differenza a cui allude Conte".

Viviano: "Ti dico io qual è la differenza. Quando era alla Juve il ristorante da 10 euro, quando era all'Inter quell'altro, ora al Napoli... E voi ci cascate perché lo faceva contro di voi prima e lo farà contro di voi quando andrà da un'altra parte".

Ordine: "No, quello che dice è piantato nel terreno della realtà".

(Televomero)