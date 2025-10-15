Paolo Ziliani ha dedicato una riflessione alla macchina dirigenziale, che manovra le sorti della Nazionale italiana. Il giornalista sportivo non ha nascosto le sue perplessità nel raccontare le decisioni prese fino ad ora. Ieri L'Italia ha vinto, ma nel Ranking FIFA è al decimo posto. E il rischio di non andare ai Mondiali è un pensiero che attanaglia tutti.
Ziliani: "L'Italia vi è sembrata orribile? È stato Buffon a dare l'ok a Gravina per…"


Il punto di Ziliani—
Il giornalista sportivo ha ricostruito le scelte fatte dai dirigenti della Nazionale italiana, partendo da quelle di Gravina e Buffon: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Ziliani assolve in qualche modo Rino Gattuso, chiamato ad un lavoro "improbo". Decisioni e dinamiche recenti fanno parte - secondo il giornalista del Fatto Quotidiano - dei problemi che ha la Nazionale. Non solo in campo, ma anche fuori.
