Il migliore in campo dell'Inter, secondo Tuttosport, è Francesco Acerbi (voto 6,5): "Leao fa il centravanti? Allora gli riserva il servizio dato a tanti “9” in questi anni di Inter: marcatura arcigna, anticipi duri e qualche colpo al limite". Stesso voto anche per Sucic che migliora nella ripresa e ci prova fino alla fine.
Pagelle derby, Tuttosport: bene Acerbi, due flop pesanti. E Sommer…
Sufficienza (voto 6) per tanti altri come Bastoni, Barella, Dimarco e Thuram oltre al neo entrato Diouf che è apparso tonico.
5,5 invece per Akanji, Carlos Augusto, Zielinski, Lautaro e Bonny con quest'ultimo che spreca una buona chance nel finale. I peggiori in campo sono Calhanoglu e Sommer, entrambi voto 5. "Il gol è sulla sua coscienza: il tiro di Saelemaekers è una rasoiata rasoterra, ma arriva da 20 metri e non è neanche troppo angolata: lui si tuffa tardi e spinge poco con le gambe, respingendo corto il pallone", il giudizio su Sommer.
"Il duello a distanza con Modric è uno dei temi della partita. A differenza del croato, lui ha più palloni da smistare. Il rigore fallito, però, è la macchia sulla partita", quello invece su Calhanoglu.
