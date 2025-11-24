FC Inter 1908
Tuttosport: “Acerbi per difendere usa metodi da calcio anni ’80. E non è un segreto che…”

Tuttosport analizza così la prestazione di Acerbi che ha avuto anche uno screzio con Leao nel corso del primo tempo
C'è tanta delusione in casa Inter per come è maturata la sconfitta nel derby. I nerazzurri hanno costruito di più, colpito due pali e sbagliato un rigore, subendo gol invece alla prima occasione lasciata agli avversari.

Tuttosport: “Acerbi per difendere usa metodi da calcio anni ’80. E non è un segreto che…” - immagine 1
Tuttosport dedica un focus ad Acerbi, svelando anche un contatto tra il difensore nerazzurro e il CT Gattuso: "Il predominio territoriale nerazzurro, come sottolineato, non ha dato i frutti sperati anche per una buona dose di sfortuna, come prova il palo centrato, di testa, da Acerbi sull’angolo calciato con maestria da Calhanoglu.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del ct Gattuso in tribuna: i due, non è un segreto, si sono già sentiti e sarebbe cosa buona e giusta per la Ragion di Stato presentarsi prima a Bergamo, quindi - si spera - a Cardiff (o a Zenica) con quella vecchia - ma affidabilissima - sequoia piantata al centro della difesa, un centrale che per annullare (o semplicemente fare innervosire) l’avversario di turno non rinuncia a usare metodi da calcio anni ottanta (ieri Acerbi, con fare da impunito ha tirato i capelli a Leao...), risultando evidentemente indigesto a giocatori che non sono più abituati a quel tipo di marcature: d’altronde non è un caso che Haaland contro di lui non abbia mai segnato".

