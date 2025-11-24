Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del ct Gattuso in tribuna: i due, non è un segreto, si sono già sentiti e sarebbe cosa buona e giusta per la Ragion di Stato presentarsi prima a Bergamo, quindi - si spera - a Cardiff (o a Zenica) con quella vecchia - ma affidabilissima - sequoia piantata al centro della difesa, un centrale che per annullare (o semplicemente fare innervosire) l’avversario di turno non rinuncia a usare metodi da calcio anni ottanta (ieri Acerbi, con fare da impunito ha tirato i capelli a Leao...), risultando evidentemente indigesto a giocatori che non sono più abituati a quel tipo di marcature: d’altronde non è un caso che Haaland contro di lui non abbia mai segnato".