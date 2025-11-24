Contro il Milan è arrivata la quarta sconfitta in campionato per l'Inter, la terza in uno scontro diretto dopo quelle con Napoli e Juventus.
Tuttosport sull’Inter: “Ecco cosa ha ereditato Chivu da Inzaghi. Ma ieri a dire il vero…”
"Da quella di Inzaghi, l’Inter di Chivu ha ereditato l’allergia nel vincere i big match. Quest’anno ha vinto soltanto all’Olimpico contro la Roma, in circostanze peraltro alquanto fortunose, mentre ha perso a Torino con la Juve, a Napoli ed, è storia recentissima, nel derby di ieri sera", commenta Tuttosport che poi aggiunge:
"Ieri a dire il vero, l’Inter ha giocato una buona gara, ha colpito due pali (con Acerbi e Lautaro), sbagliato un rigore e preso un gol per l’errore di uno dei suoi senatori, Yann Sommer che ha respinto in modo alquanto goffo il diagonale non certo irresistibile di Saelemaekers, di fatto accomodando il pallone per il tap-in di Pulisic.
Chivu le ha davvero provate tutte, mostrando anche il coraggio di togliere i senatori per inserire Bonny, Esposito e Diouf dopo che aveva già lanciato dal primo minuto Sucic".
