Sono solo cinque i giocatori dell'Inter con un voto sufficiente secondo il Corriere dello Sport dopo la sconfitta nel derby. Il migliore in campo è Bisseck , voto 7: "Ferma Leao decine di volte con interventi chirurgici sul pallone. Prova pure conclusioni dalla distanza verso Maignan. Una delle migliori prestazioni in nerazzurro", si legge sul quotidiano.

Voto 6 per Bastoni, Asllani, Mkhitaryan e il subentrato Zalewski mentre quasi tutti gli altri sono da 5,5: questo è infatti il voto di Josep Martinez, Darmian, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco e Arnautovic. Bocciatura importante per Lautaro, voto 5: "La marcatura asfissiante di Gabbia e Pavlovic gli toglie lo spazio per calciare. Ha una sola grossa chance ma spreca malamente sparando alto".