Per Tuttosport il migliore in casa nerazzurra è Marcus Thuram, premiato con un 7.5 ("Aveva segnato l’ultima rete il 17 settembre ad Amsterdam, ieri sera ritrova una doppietta, insieme a una prestazione eccellente").

Spiccano anche Frattesi (7 - "Non riesce a segnare, ma ci va vicino almeno due volte e nelle azioni pericolose c’è sempre di mezzo lui, tanto che serve un assist d’oro a Diouf e uno a Thuram per il bis"), Diouf (7 - "Oggetto del mistero a chi? Eccolo svelato nel migliore dei modi, con un gol all’esordio da titolare, tante azioni pericolose e una partita da protagonista assoluto in cui dimostra di trovarsi bene coi compagni") e Pio Esposito (7 - "Aveva segnato nel Mondiale per Club, in campionato, in Champions, con la nazionale… gli mancava solo la Coppa Italia, che gli permette pure di segnare il primo gol (golazo) a San Siro in nerazzurro").