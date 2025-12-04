L’Inter batte il Venezia a San Siro e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Roma-Torino.
Pagelle Inter-Venezia, TS: “Frattesi sempre pericoloso, golazo Pio Esposito, Diouf…”
Per Tuttosport il migliore in casa nerazzurra è Marcus Thuram, premiato con un 7.5 ("Aveva segnato l’ultima rete il 17 settembre ad Amsterdam, ieri sera ritrova una doppietta, insieme a una prestazione eccellente").
Spiccano anche Frattesi (7 - "Non riesce a segnare, ma ci va vicino almeno due volte e nelle azioni pericolose c’è sempre di mezzo lui, tanto che serve un assist d’oro a Diouf e uno a Thuram per il bis"), Diouf (7 - "Oggetto del mistero a chi? Eccolo svelato nel migliore dei modi, con un gol all’esordio da titolare, tante azioni pericolose e una partita da protagonista assoluto in cui dimostra di trovarsi bene coi compagni") e Pio Esposito (7 - "Aveva segnato nel Mondiale per Club, in campionato, in Champions, con la nazionale… gli mancava solo la Coppa Italia, che gli permette pure di segnare il primo gol (golazo) a San Siro in nerazzurro").
Nessuno al di sotto del 6 in casa nerazzurra, dopo un 5-1 che consente agli uomini di Chivu di conquistare la qualificazione al turno successivo.
