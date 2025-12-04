Frattesi

Il centrocampista merita un capitolo e qualche riflessione a parte. Perché non ha mai giocato al posto di Mkhitaryan? "Ha avuto i minuti che probabilmente meritava, forse poteva avere qualcosa in più ma ha avuto dei problemi: si trascinava l’intervento dell’estate scorsa, dovevamo gestirlo meglio, probabilmente ha affrettato un po’ i tempi – ha spiegato Chivu –. Non si è mai fermato, si è sempre allenato. Siamo consapevoli che può fare meglio e sappiamo il suo impegno e la sua qualità. Ha bisogno di ritornare in condizione e ha bisogno di ritrovare la fiducia. Siamo contenti per come sta rispondendo".