Serata positiva per l'Inter che supera il Venezia e accede ai quarti di finale di Coppa Italia vincendo 5-1. Tante risposte per Chivu che ha dato spazio a chi finora aveva giocato meno.
Inter, da Esposito a Frattesi e Diouf: Chivu contento di tutto. Una cosa lo rende meno felcie
"Chivu è contento di tutto, tranne che del gol preso (ininfluente ma tolleranza zero nei confronti di qualsiasi calo), e di tutti. A partire dal gol di Pio Esposito che per la prima volta ha mostrato i muscoli a San Siro, alla prestazione di Diouf, uno a cui l’allenatore romeno aveva promesso fiducia, in cui c’è tutto: prima da titolare, gol e quell’invenzione con posizionamento sull’altra fascia (sulla corsia opposta a Luis Henrique)", si legge su La Gazzetta dello Sport.
Frattesi—
Il centrocampista merita un capitolo e qualche riflessione a parte. Perché non ha mai giocato al posto di Mkhitaryan? "Ha avuto i minuti che probabilmente meritava, forse poteva avere qualcosa in più ma ha avuto dei problemi: si trascinava l’intervento dell’estate scorsa, dovevamo gestirlo meglio, probabilmente ha affrettato un po’ i tempi – ha spiegato Chivu –. Non si è mai fermato, si è sempre allenato. Siamo consapevoli che può fare meglio e sappiamo il suo impegno e la sua qualità. Ha bisogno di ritornare in condizione e ha bisogno di ritrovare la fiducia. Siamo contenti per come sta rispondendo".
