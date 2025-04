Giornata sicuramente speciale per Marcus Thuram: l'attaccante dell'Inter sarà in campo oggi a Parma, nella città dove è nato e cresciuto, e per la prima volta entrerà al Tardini da avversario. Tanti i ricordi che gli torneranno in mente, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Marcus Thuram giocherà a tremila passi da un vecchio cancelletto usurato dal tempo e dalle pallonate. Le sue. Quelle del piccolo "disturbatore" di Viale Solferino che cinque lustri fa, quando papà Lilian correva per il Parma di Tanzi, si infilava la maglia di Marco Di Vaio e calciava a raffica sbattendo la sfera di cuoio sul metallo, turbando la quiete di questa zona residenziale a sud di Parma a circa due chilometri dallo stadio di casa.