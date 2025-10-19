Libero – Inter, passaggio Inzaghi-Chivu completato: è stato indolore

Il quotidiano racconta la gara vinta dai nerazzurri all'Olimpico e del messaggio che hanno inviato alle loro rivali

Il quotidiano Libero racconta la vittoria dell'Inter contro la Roma, una vittoria che è arrivata dopo la sconfitta contro il Torino del Napoli di Conte e che ha portato quindi all'aggancio dei nerazzurri al primo posto nei confronti dei giallorossi e degli azzurri.

"L'approccio dell'Inter a Roma è di una squadra che vuole imporsi non solo sull'avversaria ma sull'intero campionato. E feroce, convinto, brutale. Ed è direttamente proporzionale la resistenza della formazione di Gasperini che non si scompone di fronte a una tale pressione, ma aspetta che passi e pian piano ricostruisce la sua partita, appoggiandosi alla qualità dei tre davanti e fermandosi all'incapacità di Dovbyk e compagni di finalizzare almeno una delle cinque palle gol", si legge sul giornale.

Il passaggio — "L'Inter nel finale conferma di aver ritrovato il piacere del sacrificio, della difesa di una vittoria. E cosi avvisa il Napoli e tutte le altre: il passaggio tra Inzaghi e Chivu è terminato e, tutto sommato, è stato indolore", conclude.

(Fonte: Libero)