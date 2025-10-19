FC Inter 1908
Libero – Inter, passaggio Inzaghi-Chivu completato: è stato indolore

Il quotidiano racconta la gara vinta dai nerazzurri all'Olimpico e del messaggio che hanno inviato alle loro rivali
Eva A. Provenzano
Il quotidiano Libero racconta la vittoria dell'Inter contro la Roma, una vittoria che è arrivata dopo la sconfitta contro il Torino del Napoli di Conte e che ha portato quindi all'aggancio dei nerazzurri al primo posto nei confronti dei giallorossi e degli azzurri.

"L'approccio dell'Inter a Roma è di una squadra che vuole imporsi non solo sull'avversaria ma sull'intero campionato. E feroce, convinto, brutale. Ed è direttamente proporzionale la resistenza della formazione di Gasperini che non si scompone di fronte a una tale pressione, ma aspetta che passi e pian piano ricostruisce la sua partita, appoggiandosi alla qualità dei tre davanti e fermandosi all'incapacità di Dovbyk e compagni di finalizzare almeno una delle cinque palle gol", si legge sul giornale.

Il passaggio

"L'Inter nel finale conferma di aver ritrovato il piacere del sacrificio, della difesa di una vittoria. E cosi avvisa il Napoli e tutte le altre: il passaggio tra Inzaghi e Chivu è terminato e, tutto sommato, è stato indolore", conclude.

(Fonte: Libero)

