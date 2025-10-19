Il quotidiano Libero parla della vittoria del Torino sul Napoli e in particolare si sofferma su un giocatore che è arrivato in estate: Hojlund. "Su questo attaccante sono stati investiti
Libero – Napoli, investiti 40 mln su Hojlund. C’era Bonny. Occasione persa col Toro
Il commento del quotidiano alla sconfitta della squadra di Conte a Torino nel giorno in cui l'Inter ha vinto all'Olimpico
35 milioni più 5 di bonus, totale 40. A quella cifra c'era qualcosa di meglio. Bonny all'Inter, per dire, è costato 23 più 3 di bonus", si legge.
A proposito della sconfitta subita contro la formazione granata, il giornale scrive anche: "Con la sconfitta a Torino, la seconda in 7 partite, il Napoli mostra vulnerabilità. Di fatto rimette in gioco il primato che, con quel mercato, sembrava aver confermato, almeno negli intenti. Ne sarà felice Conteche potrà continuare la retorica della cenerentola, ma è un'occasione persa. Un cambio di status definitivo che viene rimandato, o addirittura respinto. Le altre se ne sono accorte. E rispondono a tono".
(Fonte: Libero)
