Il quotidiano romano ha raccontato la partita dell'Olimpico anche con i voti dati ai nerazzurri e la prestazione del centrocampista italiano ha fatto la differenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 17:32)

Il Messaggero di Roma ha raccontato la prestazione dell'Inter all'Olimpico attraverso le pagelle dei suoi giocatori. E sugli scudi il quotidiano ha messo Barella, 7.5 per il centrocampista italiano e questo il giudizio: "Meritava una gara cosi. Il suo passaggio per Bonnyè da mostrare nelle scuole calcio: precisione e visione di gioco impeccabile. Nel

centrocampo dell'Inter è insostituibile".

Anche Bonny tra i migliori, da un passaggio di Barella è nato il gol che è valso la partita: "Non sbaglia un colpo. Quando Chivu decide di puntare su di lui, il francese risponde presente. Un goletre assist con la Cremonese e ora il vantaggio dopo pochi minuti all'Olimpico contro la Roma". E poi c'è Akanji che "dà equilibrio alla difesa nerazzurra"; Acerbi e la sua "gara altalenante con Dybala che accelera e lo mette in difficoltà ma cerca come sempre di chiudere tutti i varchi". 6.5 a Mkhitaryan che "É sempre propositivo. Si lancia in

attacco e si fa vedere ovunque. Pero, quando ha una buona occasione, spara alto sopra la traversa. E Ndicka, che aveva sbagliato precedentemente, tira un sospiro di sollievo".

A proposito di chi è entrato dalla panchina invece si legge: "Frattesi è stato lanciato nella mischia per aiutare l'Inter con i movimenti offensivi. Con la speranza di Chivu che possano essere letali per la retroguardia romanista. Esposito entra in campo con la voglia di spaccare il mondo e non molla mai la presa sul pallone. Sucic entra in campo al posto di Bonny per irrobustire il centrocampo in un momento delicato".

(Fonte: Il Messaggero)