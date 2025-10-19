FC Inter 1908
Il Messaggero – Roma-Inter, Barella meritava: passaggio per Bonny da mostrare a…

Il Messaggero – Roma-Inter, Barella meritava: passaggio per Bonny da mostrare a… - immagine 1
Il quotidiano romano ha raccontato la partita dell'Olimpico anche con i voti dati ai nerazzurri e la prestazione del centrocampista italiano ha fatto la differenza
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Messaggero di Roma ha raccontato la prestazione dell'Inter all'Olimpico attraverso le pagelle dei suoi giocatori. E sugli scudi il quotidiano ha messo Barella, 7.5 per il centrocampista italiano e questo il giudizio: "Meritava una gara cosi. Il suo passaggio per Bonnyè da mostrare nelle scuole calcio: precisione e visione di gioco impeccabile. Nel

centrocampo dell'Inter è insostituibile". 

Il Messaggero – Roma-Inter, Barella meritava: passaggio per Bonny da mostrare a…- immagine 2
Getty Images

Anche Bonny tra i migliori, da un passaggio di Barella è nato il gol che è valso la partita: "Non sbaglia un colpo. Quando Chivu decide di puntare su di lui, il francese risponde presente. Un goletre assist con la Cremonese e ora il vantaggio dopo pochi minuti all'Olimpico contro la Roma". E poi c'è Akanji che "dà equilibrio alla difesa nerazzurra"; Acerbi e la sua "gara altalenante con Dybala che accelera e lo mette in difficoltà ma cerca come sempre di chiudere tutti i varchi". 6.5 a Mkhitaryan che "É sempre propositivo. Si lancia in

attacco e si fa vedere ovunque. Pero, quando ha una buona occasione, spara alto sopra la traversa. E Ndicka, che aveva sbagliato precedentemente, tira un sospiro di sollievo". 

A proposito di chi è entrato dalla panchina invece si legge: "Frattesi è stato lanciato nella mischia per aiutare l'Inter con i movimenti offensivi. Con la speranza di Chivu che possano essere letali per la retroguardia romanista. Esposito entra in campo con la voglia di spaccare il mondo e non molla mai la presa sul pallone. Sucic entra in campo al posto di Bonny per irrobustire il centrocampo in un momento delicato".   

(Fonte: Il Messaggero)

