Andrea Della Sala Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 11:46)

Una delle sfide decisive della gara di domani sera tra Juve e Inter sarà quella tra Kelly e Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, rientrato solo ieri dalle gare con l'Argentina,

"Molto probabile che Lautaro scelga domani sera la destra dell’attacco nerazzurro. Di solito lui e Thuram si scambiano versante, spesso improvvisando a partita in corso. Però è chiaro che Kelly potrebbe avere qualche problema con la velocità nello stretto dell’argentino. L’inglese ha sicuramente elevato il rendimento da quando è rientrato Bremer, il moltiplicatore della difesa juventina, ma rischia di soffrire le accelerazioni improvvise di Lautaro. Sarà un esame chiave per capire se c’è davvero un altro Kelly, diverso da quello che era finito sul mercato, in estate, dopo un finale di stagione non memorabile. Toccherà a Bremer dare una mano al compagno di reparto, ma anche Khephren Thuram sarà chiamato ad arretrare in copertura. Più difficile che sia McKennie (o Joao Mario) a stringere, visto che sulla sua fascia ci sarà da contenere un certo Dumfries", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La difesa bianconera dovrà lavorare di squadra perché, sulla carta, l’attacco dell’Inter (due punte centrali di movimento e due esterni sempre alti) obbligherà i bianconeri a chiudersi a cinque, quello che Tudor vorrebbe evitare. Chivu sta cercando di cambiare qualcosa nel copione di Inzaghi: in attacco si sono visti un Thuram più centrale e un Lautaro a fare da elastico, ma il ko con l’Udinese è stata una brutta botta. Se l’Inter riuscirà a portare stabilmente un quinto uomo avanti, alternando Barella e Micki a sostegno delle due punte, anche Locatelli e Khephren Thuram saranno costretti ad arretrare. Però poi gli spazi per eventuali ripartenze sarebbero interessanti", aggiunge Gazzetta.