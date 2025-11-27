La formazione di Gilardino non intende recitare la parte della vittima sacrificale contro i nerazzurri di Chivu

Fabio Alampi Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 17:32)

La prossima giornata di Serie A prevede la sfida tra Pisa e Inter. La formazione di Gilardino non intende recitare la parte della vittima sacrificale contro i nerazzurri di Chivu, e La Nazione indica 5 motivi per credere nell'impresa.

1. Che grinta con le grandi

"La gara d'esordio contro l'Atalanta a Bergamo, conclusa con un pareggio gagliardo e ricco di buoni contenuti. Anche contro la Roma, nonostante la sconfitta finale, i nerazzurri hanno tenuto bene il campo e se la sono giocata alla pari. Ancora meglio il Pisa ha fatto con i campioni d'Italia in carica e il Milan: a Napoli è arrivata una sconfitta rocambolesca e immeritata, contro i rossoneri invece il pareggio grida vendetta per gli episodi arbitrali parecchio discutibili in occasione dei due gol subiti. E contro la Lazio è arrivato un pareggio solido e convincente".

2. Tenuta difensiva

"L'Arena Garibaldi, nonostante il coefficiente di difficoltà del campionato, è un autentico fattore. Sul prato di casa il Pisa ha incassato appena 2 gol, da Roma e Udinese, ed è riuscito a mantenere la porta inviolata contro Verona, Fiorentina, Lazio e Cremonese".

3. Rendimento da metà classifica

"L'accelerazione impressa dal Pisa sul rettangolo verde è eccezionale: nelle ultime cinque gare i nerazzurri sono riusciti a conquistare 7 punti, mantenendo una media che, se proiettata sul percorso complessivo, porterebbe a tagliare il traguardo della salvezza senza alcuna preoccupazione. [...] L'Inter nell'arco temporale preso in esame ha raccolto appena due lunghezze in più rispetto al Pisa".

4. Internazionale perforabile

"Sempre guardando alle ultime cinque sfide disputate, scopriamo che l'Inter ha incassato 5 reti, mantenendo una media di un gol al passivo in ciascuna partita. Questo dato si appesantisce ancora di più se guardiamo esclusivamente alle ultime 5 trasferte, nelle quali Sommer e compagni hanno subito ben 8 gol: soltanto a Cagliari (0-2) e a Roma (0-1) l'Inter ha chiuso senza reti al passivo".

5. Attacco sbloccato

"Nelle ultime 5 gare gli attaccanti del Pisa hanno siglato 5 dei 7 gol complessivi. Adesso è vitale trovare la migliore vena realizzativa dei giocatori offensivi a disposizione di Gilardino".