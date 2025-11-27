"L’Inter cade anche in Champions, nel modo più rumoroso, a paura quasi passata e partita quasi finita. Decide un colpo di testa di Gimenez,su calcio d’angolo,di solito una delle specialità nerazzurre. Quinta sconfitta stagionale, la prima in Europa dopo4 vittorie. Ma la prima contro una pari grado o quasi. Uno scontro diretto, insomma, di quelli ancora una volta indigesti alla banda Chivu. Da capire se e quali danni farà nella testa dei giocatori e in tutto l’ambiente. Buon per l’Inter che in classifica cambia poco e resta ancora possibile strappare un posto fra le prime 8, anche se poi quel che conta davvero è finire dentro le migliori 24".
Il Giornale – CL, Inter beffata dall’AM allo scadere. Lautaro nervoso come…
Il quotidiano Il Giornale racconta l'ultima sconfitta dell'Inter arrivata in Coppa a pochi giorni di distanza dalla sconfitta nel derby. Segnalata la serata di no di Lautaro "nervoso e preoccupato più a protestare che altro, come sempre succede nelle serate di scarsa vena. Uscirà dopo Bonny solo per rispetto perché gioca peggio esattamente come peggio di Thuram aveva giocato contro il Milan".
"Male anche Calhanoglu - aggiunge il quotidiano - che come nel derby perde in mezzo al campo il pallone da cui nasce il contropiede dell'AM e il gol di Alvarez" che sblocca la partita. Lo assegnano dopo revisione al VAR: "Servono tre minuti per stabilire che dopo la pancia il pallone non ha toccato il braccio del madridista e alla fine qualche dubbio rimane".
"Il gol allo scadere sa di beffa, ma deve anche essere una lezione da mandare a memoria", aggiunge il quotidiano.
