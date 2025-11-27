Il Giornale – CL, Inter beffata dall’AM allo scadere. Lautaro nervoso come…

Il quotidiano racconta la sconfitta dei nerazzurri al Metropolitano e spiega come il giocatore argentino non sia riuscito a stare sereno in un'altra notte di scarsa vena

"L’Inter cade anche in Champions, nel modo più rumoroso, a paura quasi passata e partita quasi finita. Decide un colpo di testa di Gimenez,su calcio d’angolo,di solito una delle specialità nerazzurre. Quinta sconfitta stagionale, la prima in Europa dopo4 vittorie. Ma la prima contro una pari grado o quasi. Uno scontro diretto, insomma, di quelli ancora una volta indigesti alla banda Chivu. Da capire se e quali danni farà nella testa dei giocatori e in tutto l’ambiente. Buon per l’Inter che in classifica cambia poco e resta ancora possibile strappare un posto fra le prime 8, anche se poi quel che conta davvero è finire dentro le migliori 24".