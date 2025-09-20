La formazione di Inter-Sassuolo sarà abbastanza diversa da quella di Amsterdam. Questo è il dato di fatto, sul quale però bisognerà lavorare per capire effettivamente quali saranno le novità. Una potrebbe essere già tra i pali, con l'occasione per l'esordio stagionale di Josep Martinez. Lo ipotizza TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Sia in difesa che a centrocampo ci saranno comunque alcuni cambi rispetto a chi è sceso in campo ad Amsterdam lo scorso mercoledì. Chivu potrebbe anche decidere di schierare in porta Josep Martinez. Nonostante infatti l’ottima prestazione di Sommer contro l’Ajax, successiva comunque agli errori dello svizzero contro la Juventus, l’estremo difensore spagnolo, che quest’anno sicuramente avrà maggiore minutaggio rispetto a quello della scorsa annata anche per testarne la titolarità con una certa frequenza, potrebbe esordire ufficialmente in questa stagione proprio contro i neroverdi a San Siro domani sera".