FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa TS – Inter, domani tocca a Martinez? Chivu ha in mente alcuni cambi

news

TS – Inter, domani tocca a Martinez? Chivu ha in mente alcuni cambi

Inter Martinez
L'allenatore nerazzurro sta riflettendo su cosa modificare dopo la vittoria di Amsterdam per gestire al meglio le energie della rosa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

La formazione di Inter-Sassuolo sarà abbastanza diversa da quella di Amsterdam. Questo è il dato di fatto, sul quale però bisognerà lavorare per capire effettivamente quali saranno le novità. Una potrebbe essere già tra i pali, con l'occasione per l'esordio stagionale di Josep Martinez. Lo ipotizza TuttoSport in edicola stamattina. Si legge infatti:

TS – Inter, domani tocca a Martinez? Chivu ha in mente alcuni cambi- immagine 2
Getty Images

"Sia in difesa che a centrocampo ci saranno comunque alcuni cambi rispetto a chi è sceso in campo ad Amsterdam lo scorso mercoledì. Chivu potrebbe anche decidere di schierare in porta Josep Martinez. Nonostante infatti l’ottima prestazione di Sommer contro l’Ajax, successiva comunque agli errori dello svizzero contro la Juventus, l’estremo difensore spagnolo, che quest’anno sicuramente avrà maggiore minutaggio rispetto a quello della scorsa annata anche per testarne la titolarità con una certa frequenza, potrebbe esordire ufficialmente in questa stagione proprio contro i neroverdi a San Siro domani sera". 

 

Leggi anche
TS – Inter, per Lautaro decisiva la rifinitura di stamattina: il programma di oggi
Inter, col Sassuolo tocca a Martinez. Per Chivu è il momento giusto: ecco il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA