Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha commentato così la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu sul campo dell'Ajax

Marco Astori Redattore 19 settembre - 14:32

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha commentato così la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu sul campo dell'Ajax: "Sulla carta quella dell'Inter è stata una bella risposta fino ad un certo punto: l'Ajax è una squadra di ragazzini. Io mi aspettavo una vittoria agevole, voglio vedere altre prove più complicate: ha giocato un 3-5-2 più alto, ma mi aspetto prove con squadre più complicate e voglio vedere un'Inter diversa. Chi ha rotto le palle a Sommer deve chiedergli scusa: se non fa quella parata ti trovi sotto e si complica tutto. Chivu ha fatto bene a dargli fiducia, ha messo De Vrij: penso che piano piano un cambiamento ci sarà anche nel metodo di gioco.

Ai tre imbecilli che parlano perché devono parlare chiedo: Chivu deve cambiare perché qualcuno fa un errore? Qualche cretino si è azzardato a dire che Thuram non doveva ridere col fratello: avessi avuto io un fratello e fosse successa una roba del genere, andavo in conferenza e dicevo 'chi ha le palle per dire determinate cose? Siete dei coglioni'.

In questo momento Chivu deve fare scelte forti per stimolare il gruppo e far fuori qualche giocatore per stimolare: altrimenti se fa bene col 3-5-2 diranno che lo faceva quell'altro e i meriti saranno in gran parte suoi. Se invece fa male non sarà stato bravo a rivitalizzare. Thuram in nazionale dove gioca? Esterno sinistro, semplice. Nell'Inter del Triplete avreste mai immaginato Eto'o esterno a fare il terzino? Dal primo giorno Mourinho gli ha detto che doveva fare quel ruolo per vincere. Chivu penso sia credibile, se dice a Thuram che la coperta è corta e bisogna vincere da squadra, può fare il 4-2-3-1: il problema è che non ha avuto tempo e volevano un altro giocatore per cambiare metodo di gioco. Se vogliono sterzare devono fare così".