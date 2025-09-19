FC Inter 1908
Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha commentato così la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu sul campo dell'Ajax
Marco Astori
Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha commentato così la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu sul campo dell'Ajax: "Sulla carta quella dell'Inter è stata una bella risposta fino ad un certo punto: l'Ajax è una squadra di ragazzini. Io mi aspettavo una vittoria agevole, voglio vedere altre prove più complicate: ha giocato un 3-5-2 più alto, ma mi aspetto prove con squadre più complicate e voglio vedere un'Inter diversa. Chi ha rotto le palle a Sommer deve chiedergli scusa: se non fa quella parata ti trovi sotto e si complica tutto. Chivu ha fatto bene a dargli fiducia, ha messo De Vrij: penso che piano piano un cambiamento ci sarà anche nel metodo di gioco.

Ai tre imbecilli che parlano perché devono parlare chiedo: Chivu deve cambiare perché qualcuno fa un errore? Qualche cretino si è azzardato a dire che Thuram non doveva ridere col fratello: avessi avuto io un fratello e fosse successa una roba del genere, andavo in conferenza e dicevo 'chi ha le palle per dire determinate cose? Siete dei coglioni'.

In questo momento Chivu deve fare scelte forti per stimolare il gruppo e far fuori qualche giocatore per stimolare: altrimenti se fa bene col 3-5-2 diranno che lo faceva quell'altro e i meriti saranno in gran parte suoi. Se invece fa male non sarà stato bravo a rivitalizzare. Thuram in nazionale dove gioca? Esterno sinistro, semplice. Nell'Inter del Triplete avreste mai immaginato Eto'o esterno a fare il terzino? Dal primo giorno Mourinho gli ha detto che doveva fare quel ruolo per vincere. Chivu penso sia credibile, se dice a Thuram che la coperta è corta e bisogna vincere da squadra, può fare il 4-2-3-1: il problema è che non ha avuto tempo e volevano un altro giocatore per cambiare metodo di gioco. Se vogliono sterzare devono fare così".

