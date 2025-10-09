Lobotka salta Napoli-Inter, Politano ci sarà. E un altro titolare di Conte rischia di non esserci

Ieri il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka e Politano, che salteranno diverse partite per infortunio

Ieri il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka e Politano, che salteranno diverse partite per infortunio.

«Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per Politano».