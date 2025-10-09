Ieri il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka e Politano, che salteranno diverse partite per infortunio.
Lobotka salta Napoli-Inter, Politano ci sarà. E un altro titolare di Conte rischia di non esserci
«Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per Politano».
Il regista slovacco dovrà stare fuori circa un mese e - come riporta il Corriere dello Sport - salterà sicuramente il match contro l'Inter del 25 ottobre. Politano, invece, potrebbe recuperare già per la sfida del 21 ottobre contro il PSV o addirittura già subito dopo la sosta contro il Torino.
Ma oltre a Lobotka c'è un altro azzurro che potrebbe saltare l'Inter: si tratta di Rrahmani, fermo dalla precedente sosta. Il kosovaro - sempre secondo il quotidiano - non ci sarà contro Torino e PSV e rischia di non esserci per il big-match contro i nerazzurri.
