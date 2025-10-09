I nerazzurri rimangono la squadra con il monte ingaggi più alto d'Italia, ma il club di De Laurentiis si avvicina

Fabio Alampi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 09:07)

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il monte ingaggi delle prime della classe in Serie A: "Non sorprende che una squadra fresca di scudetto come il Napoli abbia imboccato la strada degli investimenti per tentare il grande salto di competere per il torneo per club più ambito di tutti. Ed ecco che il monte ingaggi, spinto dai 5,5 milioni di euro netti più bonus percepiti dal campione Kevin De Bruyne e da quelli degli altri rinforzi, è schizzato dai 92 milioni complessivi della scorsa stagione ai quasi 135 di quella attuale. Così, tra le squadre che occupano i primi cinque posti della classifica di Serie A dopo sei giornate, soltanto l'Inter paga salari più alti degli azzurri, nonostante una leggera limata rispetto ai dati dello scorso anno".

"Per la società guidata da Aurelio De Laurentiis si tratta di un aumento che si aggira intorno al +40% rispetto a 12 mesi fa, per un club che è riuscito a vincere lo scudetto con Antonio Conte in panchina pur spendendo meno di Inter, Juventus e Milan, tutte sul podio dei monte ingaggio del campionato italiano nel 2024-2025. Rinforzando la squadra, il Napoli ha sì voluto fare di tutto per permettere a Conte di difendere il tricolore e ripetere la vittoria dello scorso maggio, ma allo stesso tempo per provare a fare più strada possibile in Europa. [...] Nei piani alti della Serie A anche Juventus e Roma hanno aumentato il proprio monte ingaggi".

"Finora gli investimenti stanno pagando i dividendi: in attesa di Roma-Inter di sabato 18 ottobre, i giallorossi condividono il primo posto in campionato con l'Inter, che per il secondo annoè il club che paga gli stipendi più alti dell'Italia calcistica. Negli ultimi anni i nerazzurri non sono sempre stati i più "spendaccioni", ma i recenti successi di una squadra mai smantellata hanno ovviamente gonfiato i salari di rinnovo in rinnovo. In ogni caso, un tentativo di dieta dei conti è inatto, con gli addii di pedine come Mehdi Taremi o Benjamin Pavarde l'arrivo di calciatori meno costosi, da Ange-Yoan Bonny a Petar Sucic".