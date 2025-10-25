"A Napoli come a Milano, è durissima per chi è arrivato da tre o quattro mesi strappare il posto a giocatori che nella scorsa stagione si sono contesi il campionato fino all'ultima giornata. Conte è alle prese con l'emergenza e si affida anche per questo all'usato sicuro nel momento di maggiore difficoltà per il suo Napoli.

Ma non ha alcuna voglia di prendersi dei rischi nemmeno Chivu, che sbarca al Maradona con una striscia aperta di 7 vittorie consecutive. E quando gli si chiede quanto ci sia in questa Inter delle fondamenta gettate da Conte, risponde con zero timore reverenziale: «Sulle qualità di Conte non si discute, ma sarebbe più giusto parlare di quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi quattro anni. Ha fatto un lavoro straordinario, ha portato la squadra ai vertici del campionato italiano, due volte in finale di Champions. Ha fatto un gran lavoro». Schermaglie: il piccante antipasto di un pomeriggio vintage".