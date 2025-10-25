FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Repubblica – Inter, Chivu cerca l’ottava con zero timore reverenziale per Conte

news

Repubblica – Inter, Chivu cerca l’ottava con zero timore reverenziale per Conte

Repubblica – Inter, Chivu cerca l’ottava con zero timore reverenziale per Conte - immagine 1
Il focus dal quotidiano sui due allenatori che oggi al Maradona si contendono tre importantissimi punti
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Si avvicina il calcio d'inizio di Napoli-Inter del Maradona. I due allenatori a confronto sperano ardentemente di mettere le mani su tre punti pesantissimi per la classifica e per il morale delle rispettive squadre. Ne parla anche La Repubblica in edicola stamattina:

Repubblica – Inter, Chivu cerca l’ottava con zero timore reverenziale per Conte- immagine 2
Getty Images

"A Napoli come a Milano, è durissima per chi è arrivato da tre o quattro mesi strappare il posto a giocatori che nella scorsa stagione si sono contesi il campionato fino all'ultima giornata. Conte è alle prese con l'emergenza e si affida anche per questo all'usato sicuro nel momento di maggiore difficoltà per il suo Napoli.

Ma non ha alcuna voglia di prendersi dei rischi nemmeno Chivu, che sbarca al Maradona con una striscia aperta di 7 vittorie consecutive. E quando gli si chiede quanto ci sia in questa Inter delle fondamenta gettate da Conte, risponde con zero timore reverenziale: «Sulle qualità di Conte non si discute, ma sarebbe più giusto parlare di quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi quattro anni. Ha fatto un lavoro straordinario, ha portato la squadra ai vertici del campionato italiano, due volte in finale di Champions. Ha fatto un gran lavoro». Schermaglie: il piccante antipasto di un pomeriggio vintage".

Leggi anche
CdS – Inter, la grande intuizione di Marotta ha cancellato la mazzata dell’anno scorso
CdS – Inter, Bonny torna dove ha già lasciato il segno: l’anno scorso…

© RIPRODUZIONE RISERVATA