"Alessandro Bastoni, come il resto d’Italia, giovedì si gioca la pelle: lo farà a Bergamo, che è davvero casa, nel senso di residenza e porto sicuro. Dalla provincia, l’interista si sposta ogni giorno per raggiungere Appiano Gentile e faticare sul campo come ha fatto ieri, anche se soltanto in parte nel gruppo che prepara la sfida al Franchi: per questo, domani l’azzurro difficilmente sarà a Firenze. Serve altro lavoro e altro tempo per potersi muovere agevolmente dopo l’infortunio subito nel derby dell’8 marzo. L’appuntamento successivo, però, quello in Nazionale nel playoff per cuori forti, Bastoni non vuole perderlo per niente al mondo: troppo importante agguantare il primo Mondiale della vita, troppo romantico iniziare a farlo proprio da Bergamo, lì dove tutto torna ma dove tutto è anche partito. Nella fabbrica della Dea Alessandro è diventato il calciatore che è: soprattutto in questo periodo strambo, un bagno alle origini può servire parecchio. Il mancino di Chivu vive, infatti, un succedersi di eventi che non gli erano mai capitati, l’ultimo è stato l’infortunio nello scontro con Rabiot. Il caso vuole che sia stato lui stesso a fare fallo, si è pure preso il giallo mentre si contorceva per il dolore. La contusione subita alla tibia era, evidentemente, così forte che Bastoni non è ancora a posto 13 giorni", scrive La Gazzetta dello Sport.