Stagione complicata per la Fiorentina, a causa di un avvio negativo si è ritrovata a lottare per la salvezza senza mai riuscire a risalire

Alessandro De Felice Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 02:02)

Ultima giornata prima della sosta dedicata alle Nazionali, ultimo impegno per i nerazzurri: l'Inter scenderà in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato.

La squadra di Chivu giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 22 marzo alle 20:45, poi la Serie A si fermerà per l'ultima volta in questa stagione.

Quella tra Fiorentina e Inter e una classica del calcio italiano: le due squadre si sono affrontate 191 volte nella loro storia, considerando campionato e Coppa Italia.

Il match di andata, disputatosi a San Siro a fine ottobre, è terminato 3-0 per l'Inter con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol in nerazzurro di Petar Sucic.

L'AVVERSARIO: FIORENTINA

Stagione complicata per la Fiorentina, a causa di un avvio decisamente negativo si è ritrovata a lottare per la salvezza fin dalle prime giornate di campionato senza mai riuscire a risalire del tutto.

Ora i Viola iniziano a respirare: dopo aver collezionato solamente 13 punti nel girone d'andata, la Fiorentina ne ha totalizzati 15 nelle prime dieci partite di ritorno. Con 28 punti la squadra di Vanoli si trova in 16.a posizione, a +4 sulla Cremonese terzultima.

Sei vittorie, dieci pareggi e 13 sconfitte per la Viola, con 34 gol fatti e 43 subiti. L'andamento della Fiorentina è pressocché identico in casa e in trasferta, con 14 punti su 28 conquistati al Franchi, 18 gol segnati e 19 subiti nelle partite giocate a Firenze.

Nelle ultime cinque partite la Fiorentina ha perso solo in casa dell'Udinese, vincendo contro il Como e nei due scontri diretti contro Pisa e Cremonese. Il pareggio per 0-0 contro il Parma completa il quadro dei risultati recenti della Viola, che ha messo insieme 10 punti in cinque giornate.

Rispetto alla partita d'andata non c'è più Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: Paolo Vanoli è diventato l'allenatore viola lo scorso 7 novembre e da quel momento la squadra ha collezionato 24 dei suoi 28 punti in classifica, con una media passata da 0,4 a 1,26. Il tecnico ha provato a riordinare la Fiorentina alternando il 352 al 433 a seconda di partita e avversario.

Capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean: l'attaccante italiano ha segnato 8 gol in campionato, mentre il centrocampista Rolando Mandragora è a quota 6; cinque sono invece le reti dell'islandese Gudmundsson.

(Fonte: Inter.it)