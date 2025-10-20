La nuova filosofia verticale di Chivu coinvolge direttamente anche il portiere. Se prima Sommer era quasi un regista abbassato, ora lo svizzero guarda avanti e non muove palla in orizzontale.
Inter, il portiere giochista non fa parte del manuale di Chivu. Come cambia il ruolo di Sommer
"Il portiere giochista di questa epoca, quello che imposta dal basso, usa più i piedi delle mani come fosse un regista, non appartiene al manuale di Cristian Chivu. La palla può tornare dietro a Sommer, ci mancherebbe, ma succede perché la pressione avversaria porta l’Inter a farlo, e al massimo un paio di volte nella stessa azione. Non una scelta, dunque, ma una necessità da gestire grazie anche alla qualità dello svizzero rinato, e pronto a giocare pure tra Bruxelles e Napoli.
Soprattutto in Italia, però, raramente i rivali aggrediscono in alto i nerazzurri, costringendoli a rintuzzare all’indietro e, anche per questo, il pensiero nerazzurro è rivolto sempre in avanti. Tra l’altro, le imperfezioni difensive sono svanite man mano che la squadra ha digerito i nuovi principi e l’attenzione dei singoli è cresciuta. I numeri sono lì a confermarlo: nelle prime tre della stagione l’Inter ha preso sei gol, nelle ultime sei è scesa a due (quelli contro Sassuolo e Cremonese non hanno fatto male). Conseguenza, il crollo dei tiri subiti: la media iniziale era 11,3 a gara, ora giù fino a 7,1", spiega La Gazzetta dello Sport.
