Inter, Sommer: “Chivu vuole questa energia da noi. Akanji? Fa sempre la scelta migliore”

"Quanto vale? Tre punti. Era importantissimo, abbiamo fatto un secondo tempo difficile ma i tre punti sono importanti per il nostro cammino. Come hai vissuto le chiacchiere su di te? Questo è il calcio. Ho fatto un errore, punto. Conosco bene questo mondo. Ci sono state situazioni simili in carriera simili. Avevamo bisogno di trovarci sul campo con il nuovo allenatore, ci siamo riusciti. Con Chivu proviamo a far girare più veloce la palla, senza troppo palleggio. Troviamo più velocemente l'attaccante. Lui più di tutto però vuole vedere questa energia, anche in situazioni difficili come oggi. La Roma ha giocato meglio nel secondo tempo, ma siamo rimasti uniti.