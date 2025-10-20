Domani sera l'Inter scenderà in campo a Bruxelles contro l'Union SG. In attacco tutto dipenderà dall'impiego o meno di Lautaro. Esposito potrebbe partire dal 1'.
Inter, attacco girevole. Lautaro? “Chivu deciderà con lui verso Napoli, non è escluso che…”
"Il gioco delle coppie non è mica finito. Perché Cristian Chivu lì davanti smonta e rimonta, rimonta e smonta e l’incastro concede al massimo il bis. Da quando l’Inter ha preso a vincere sempre, ovvero dal successo di Amsterdam sull’Ajax, l’attacco titolare dei nerazzurri non è mai stato lo stesso per più di due partite di fila. Esposito e Thuram in Olanda e col Sassuolo, la ThuLa tra Cagliari e Slavia Praga, Bonny con Lautaro contro Cremonese e poi Roma. Domani si va a Bruxelles e si ricomincia: con Marcus ancora fuori dai giochi, sono in tre per due posti e Pio sente crescere le sue chance. Non fosse altro che per una questione di dosaggio delle energie in vista della grande notte di sabato prossimo a Napoli. Se Chivu scegliesse solo in base a chi ha meno minuti sulle gambe, per il figlio dell’Inter sarebbe praticamente fatta — Esposito all’Olimpico ha giocato mezz’ora, i suoi colleghi hanno entrambi scollinato l’ora di gioco — ma sulle scelte del tecnico interista, che progetta altri cambi in Belgio, da Frattesi e Sucic a De Vrij, peseranno anche altri fattori", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Il più importante: la gestione di Lautaro. A Roma il capitano è sceso in campo sballottato dal jet lag e soprattutto abbattuto da un fastidioso raffreddore che lo ha innervosito non poco. Chivu oggi lo guarderà negli occhi e insieme a lui deciderà la road map da qui a Napoli. Occorre capire qual è la soluzione più giusta per rivedere la versione migliore dell’argentino al Maradona. E allora, se Lautaro partirà dall’inizio contro l’Union Saint-Gilloise, Esposito potrà insidiare Bonny, lanciato dai due gol tra Cremonese e Roma. In caso contrario, la coppia di ventenni debutterebbe insieme dal primo minuto. Mai visto finora, ma assolutamente possibile. Anche perché per Chivu non esistono combinazioni “fisse”. Esposito non è alternativo al solo Lautaro e di conseguenza può affiancarlo come hanno fatto finora Bonny e ovviamente Thuram, ma anche la coesistenza tra Pio e Ange è un’opzione da non scartare. Di sicuro, a Esposito non tremerebbero le gambe. Il bambinone nato a Castellammare di Stabia e cresciuto a Brescia è già cittadino del mondo, sul passaporto ha timbrato gol a Seattle, a Cagliari e Tallin. Bruxelles sarebbe solo un’altra tappa del viaggio", aggiunge Gazzetta.
