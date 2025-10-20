"Il gioco delle coppie non è mica finito. Perché Cristian Chivu lì davanti smonta e rimonta, rimonta e smonta e l’incastro concede al massimo il bis. Da quando l’Inter ha preso a vincere sempre, ovvero dal successo di Amsterdam sull’Ajax, l’attacco titolare dei nerazzurri non è mai stato lo stesso per più di due partite di fila. Esposito e Thuram in Olanda e col Sassuolo, la ThuLa tra Cagliari e Slavia Praga, Bonny con Lautaro contro Cremonese e poi Roma. Domani si va a Bruxelles e si ricomincia: con Marcus ancora fuori dai giochi, sono in tre per due posti e Pio sente crescere le sue chance. Non fosse altro che per una questione di dosaggio delle energie in vista della grande notte di sabato prossimo a Napoli. Se Chivu scegliesse solo in base a chi ha meno minuti sulle gambe, per il figlio dell’Inter sarebbe praticamente fatta — Esposito all’Olimpico ha giocato mezz’ora, i suoi colleghi hanno entrambi scollinato l’ora di gioco — ma sulle scelte del tecnico interista, che progetta altri cambi in Belgio, da Frattesi e Sucic a De Vrij, peseranno anche altri fattori", sottolinea La Gazzetta dello Sport.