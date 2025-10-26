"Rabbia da capitano. La prestazione di Lautaro è l'esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli. Il miglior attacco del campionato si è fermato ad una sola rete, peraltro su rigore". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulle difficoltà dell'Inter contro il Napoli.
news
CdS – Lautaro fotografia Inter: sprecona e nervosa. Lite vs Conte? Il problema è che…
Lautaro ha avuto anche un paio di chance ma il capitano nerazzurro non era in giornata e non le ha capitalizzate come invece successo già con Torino e Slavia Praga in situazioni analoghe. Dopo il rigore tanto contestato, l'Inter ha iniziato ad attaccare con tanta convinzione e Lautaro ha avuto un'altra occasione che non è riuscito a sfruttare.
Il capitano interista si è guadagnato il rigore che ha riaperto momentaneamente la partita, trasformato infatti da Calhanoglu. "Calhanoglu non ha dato scampo a Milinkovic-Savic e la sfida si è riaperta, solo che la tensione si è improvvisamente alzata. Tanto che Lautaro non si è trattenuto nel momento in cui si è scatenato un parapiglia davanti alla panchina del Napoli, prendendosela a brutto muso con Conte e lasciando, peraltro, l’impressione che ci fosse qualcosa di pregresso tra i due.
Il problema, per l’Inter, è che quella situazione ha finito per scaricare le energie nervose di troppi giocatori, come ha poi sottolineato Chivu. Il Napoli ne ha approfittato ancora una volta e i nerazzurri, incassato il terzo gol, non hanno più avuto la forza di riprendersi. Nemmeno il Toro. Tra l'altro, lasciato quasi sempre solo dai suoi partner d’attacco. Bonny, infatti, è stato regolarmente costretto a girare le spalle alla porta, senza mai avere l’opportunità di accendersi. Mentre Esposito è entrato a giochi sostanzialmente fatti e non poteva essere certo lui a rimettere in carreggiata la squadra", chiosa il CorSport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA