Troppo isolato dai compagni, Lautaro ha sprecato anche due chance non da lui: serataccia per il capitano

26 ottobre 2025

"Rabbia da capitano. La prestazione di Lautaro è l'esatta fotografia della partita dell’Inter: sprecona e sfortunata nel primo tempo, nervosa nella ripresa, finendo pure per fare il gioco del Napoli. Il miglior attacco del campionato si è fermato ad una sola rete, peraltro su rigore". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulle difficoltà dell'Inter contro il Napoli.

Lautaro ha avuto anche un paio di chance ma il capitano nerazzurro non era in giornata e non le ha capitalizzate come invece successo già con Torino e Slavia Praga in situazioni analoghe. Dopo il rigore tanto contestato, l'Inter ha iniziato ad attaccare con tanta convinzione e Lautaro ha avuto un'altra occasione che non è riuscito a sfruttare.

Il capitano interista si è guadagnato il rigore che ha riaperto momentaneamente la partita, trasformato infatti da Calhanoglu. "Calhanoglu non ha dato scampo a Milinkovic-Savic e la sfida si è riaperta, solo che la tensione si è improvvisamente alzata. Tanto che Lautaro non si è trattenuto nel momento in cui si è scatenato un parapiglia davanti alla panchina del Napoli, prendendosela a brutto muso con Conte e lasciando, peraltro, l’impressione che ci fosse qualcosa di pregresso tra i due.

Il problema, per l’Inter, è che quella situazione ha finito per scaricare le energie nervose di troppi giocatori, come ha poi sottolineato Chivu. Il Napoli ne ha approfittato ancora una volta e i nerazzurri, incassato il terzo gol, non hanno più avuto la forza di riprendersi. Nemmeno il Toro. Tra l'altro, lasciato quasi sempre solo dai suoi partner d’attacco. Bonny, infatti, è stato regolarmente costretto a girare le spalle alla porta, senza mai avere l’opportunità di accendersi. Mentre Esposito è entrato a giochi sostanzialmente fatti e non poteva essere certo lui a rimettere in carreggiata la squadra", chiosa il CorSport.