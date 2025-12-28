Duello nella gara sarà la sfida tra i difensori. In particolare tra lo svizzero dell'Inter, ormai colonna della squadra di Chivu, e Hien:
news
Inter, altra prova per Akanji. Un dato sottolinea la sua vocazione e quella di Bastoni
"Lo svedese contro lo svizzero, l’affidabilità è il valore che li contraddistingue. Isak Hien e Manuel Akanji è il duello a distanza delle difese. Il primo dovrà guardarsi da Lautaro e Thuram, il secondo da Scamacca e da chi gli capiterà a tiro nel gioco delle rotazioni offensive atalantine. Hien è fresco del gol decisivo contro il Genoa, una rete da tre punti. Akanji è ancora a caccia del suo primo gol all’Inter: al City ne aveva segnati 5 in 136 partite, non molti, date le potenzialità. Hien, diventato qualcuno all’accademia Gasperini, è aggressivo, ricerca l’uno contro uno. Akanji è più portato al palleggio perché al Manchester City è stato educato da Pep Guardiola a non buttare via il pallone. Ha un approccio calcolatore, meno istintivo, e brilla in impostazione", analizza La Gazzetta dello Sport.
"La differenza d’età impatta sull’esperienza: Akanji, di tre anni e mezzo più “anziano”, ha giocato e vinto di più, specie la Champions con il City in finale contro l’Inter. Hien ha in bacheca l’Europa League, vinta con l’Atalanta nel 2024. Akanji, assieme al compagno di squadra Bastoni, capeggia una classifica particolare, quella del saldo tra gol attesi a favore e gol attesi contro, un indice che bilancia la partecipazione al gioco offensivo e la capacità difensiva. Questo dato conferma come Akanji e Bastoni siano dei difensori con vocazione da costruttori", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA