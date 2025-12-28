"Lo svedese contro lo svizzero, l’affidabilità è il valore che li contraddistingue. Isak Hien e Manuel Akanji è il duello a distanza delle difese. Il primo dovrà guardarsi da Lautaro e Thuram, il secondo da Scamacca e da chi gli capiterà a tiro nel gioco delle rotazioni offensive atalantine. Hien è fresco del gol decisivo contro il Genoa, una rete da tre punti. Akanji è ancora a caccia del suo primo gol all’Inter: al City ne aveva segnati 5 in 136 partite, non molti, date le potenzialità. Hien, diventato qualcuno all’accademia Gasperini, è aggressivo, ricerca l’uno contro uno. Akanji è più portato al palleggio perché al Manchester City è stato educato da Pep Guardiola a non buttare via il pallone. Ha un approccio calcolatore, meno istintivo, e brilla in impostazione", analizza La Gazzetta dello Sport.