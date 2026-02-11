Hakan Calhanoglu è tornato in gruppo ieri. Sarà ancora importante per l'Inter, come lo è stato finora. Ma presto bisognerà affrontare il tema sul futuro. Anche perché è in scadenza di contratto nel 2027 e bisognerà capire quale strategia adottare. TuttoSport in edicola stamattina analizza la questione. Si legge infatti:
TS – Quale futuro per Calhanoglu? Mentre l’Inter ragiona sul rinnovo del turco…
Il futuro del centrocampista turco si deciderà nelle prossime settimane: due le opzioni sul tavolo
"Sebbene il mercato di riparazione sia terminato da pochissimo e lo stesso “Calha” fosse ai box da oltre un mese, a Istanbul continuano a sostenere che questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Hakan a Milano.
Mentre l’Inter ragiona sull’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 sapendo perfettamente che la prossima finestra trasferimenti sarà l'ultima per trarre eventuale profitto dalla cessione del regista, non si placano le indiscrezioni sulla volontà del Galatasaray di ingaggiare l’atleta che chiuderebbe così la carriera nella squadra per cui la sua famiglia fa il tifo, andando a vivere in una città particolarmente gradita anche per ovvi motivi anche ai propri cari".
