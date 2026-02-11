L'aggiornamento sulla strategia per il rientro di entrambi i centrocampisti nerazzurri

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 09:02)

Cristian Chivu ha riabbracciato ieri sia Calhanoglu che Barella. I due sono tornati in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi infortuni, per cui sono a disposizione per Inter-Juventus. Come li impiegherà il tecnico? Spiega TuttoSport:

"Non va nemmeno escluso a priori che entrambi si possano sedere in panchina qualora non fossero al meglio. Sebbene infatti restino due titolarissimi dell’Inter, comunque le prestazioni dei compagni di squadra li hanno resi meno imprescindibili di quanto si potesse pensare (i nerazzurri infatti hanno vinto tutte le partite disputate senza il turco, out da metà gennaio, e il sardo, infortunatosi successivamente alla fine dello scorso mese).

Zielinski si è meritato gli applausi di tutti, col polacco che è considerato come un nuovo acquisto azzeccato del club di Viale della Liberazione, nonostante sia arrivato due estati fa e non lo scorso giugno. Il ruolo di regista gli potrà anche eventualmente allungare la carriera. L’ex Napoli che grazie a tecnica e piedi educati dirige il traffico in mediana con classe ed eleganza. Anche Sucic e Mkhitaryan si sono fatti trovare pronti, motivo per cui a maggior ragione non verrà affrettato alcun rientro".