"Nello Squid Game della domenica resta in piedi solo l’Inter. Pareggia il Milan con il Sassuolo (due punti in tre gare con le neo-promosse), perde il Napoli a Udine (dopo Bologna è già la seconda volta che accade in una trasferta post-Champions) mentre la squadra allenata da Cristian Chivu, pur con qualche sofferenza inattesa nel finale, sbanca Marassi. Per la prima volta sale al primo posto della classifica in solitaria (non accadeva dalla 32ª giornata del campionato scorso). Non un risultato banale considerato che Simone Inzaghi a queste latitudini aveva pareggiato tre volte su tre. E - soprattutto - alla luce del fatto che l’Inter arrivava da una settimana passata nel frullatore avendo incontrato, una dietro l’altra, Como e Liverpool. Contro il Genoa, rinvigorito dalla cura De Rossi, serviva una vittoria anche brutta e sporca, e questa è arrivata al termine di una gara tanto fisica, quanto spigolosa.