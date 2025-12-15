La vetta raggiunta dall'Inter ha un sapore speciale. Perché cinque giorni fa si era riaperto il processo ai nerazzurri, legittimato dalla sesta sconfitta in pochi mesi che di certo non poteva lasciare indifferente la critica. Ma anche perché arrivata in un turno di campionato che molti ipotizzavano potesse essere rivelarsi abbastanza interlocutorio. Gli incastri hanno iniziato invece ad accumularsi già da ieri mattina, uno dietro l'altro, fino al triplice fischio di Doveri che ha sancito un doppio sorpasso insperato e inatteso. Non per questo casuale, però. Perché la squadra di Chivu ci ha messo tanto del suo, in 90' che invece a Marassi non hanno tradito le attese. Sulla falsariga di quanto visto a quelle latitudini negli ultimi anni: per venirne fuori è servita una prova non solo di qualità, ma anche di personalità e sacrificio.