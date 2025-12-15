La vetta raggiunta dall'Inter ha un sapore speciale. Perché cinque giorni fa si era riaperto il processo ai nerazzurri, legittimato dalla sesta sconfitta in pochi mesi che di certo non poteva lasciare indifferente la critica. Ma anche perché arrivata in un turno di campionato che molti ipotizzavano potesse essere rivelarsi abbastanza interlocutorio. Gli incastri hanno iniziato invece ad accumularsi già da ieri mattina, uno dietro l'altro, fino al triplice fischio di Doveri che ha sancito un doppio sorpasso insperato e inatteso. Non per questo casuale, però. Perché la squadra di Chivu ci ha messo tanto del suo, in 90' che invece a Marassi non hanno tradito le attese. Sulla falsariga di quanto visto a quelle latitudini negli ultimi anni: per venirne fuori è servita una prova non solo di qualità, ma anche di personalità e sacrificio.
La migliore notizia arriva infatti dal livello agonistico che ha mantenuto la squadra. Per tre punti fondamentali. Giusto che l'aria buona del primato permetta anche di rivendicare qualche merito, soprattutto dopo giorni difficili per le critiche piovute ad Appiano Gentile. Per questo Chivu ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Importante anche per porre un argine al ribaltamento della narrazione rispetto all’estate: una squadra che per molti avrebbe faticato anche a qualificarsi in Champions ora non può sopportare di essere la grande favorita al campionato.
Se l’Inter oggi è in piena corsa su tutti i fronti è perché c’è stato un lavoro importante. Perché le scommesse sono state ampiamente azzeccate. Partendo dall’allenatore, che si è accreditato subito agli occhi dello spogliatoio. Si è dimostrato credibile, partendo a fari spenti, arrivando fin dentro la testa dei suoi in poche settimane. Vittorie sofferte come quella di ieri servono a consolidare il percorso. E a Riyadh potrà mettere il primo punto esclamativo sulla stagione.
