Il giornalista ha parlato dell'episodio di Inter-Juve ma più in generale di un problema arbitrale evidente e ha mostrato i numeri delle espulsioni e come incidono sui risultati

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 06:02)

«Il calcio sembra moribondo. Assistito ad una serie di cose che mettono un punto su certe cose. Inutili che adesso a casa si dice 'eh, anche noi' ecc ecc, è un discorso generale. In questo caso si parla di Inter-Juve. Ma tutti gli allenatori sono d'accordo: quello che sta succedendo, troppi errori clamorosi e decisioni incomprensibili, rendono difficile parlare di calcio. Ma c'è bisogno di un cambio al vertice? Tipo cambiare Rocchi adesso? Commissariare l'AIA?». Così Fabio Caressa, durante il programma che conduce su Sky, Il Club, ha parlato di quanto accaduto con Kalulu e Bastoni a San Siro.

«Il protocollo che dall'8 marzo potrebbe essere cambiato dall'IFAB. Il Mondiale l'abbiamo vinto con la testata di Zidane. Le cose potrebbero essere fatte in un'altra maniera. Sarebbe stato scandaloso, anche se non è nelle regole, dare una comunicazione dal VAR al guardalinee per dirgli di rivedere il da farsi e far tornare l'arbitro sulla sua decisione? Ci sarebbero state altre polemiche, ma si fa confusione tra ciò che è legale e ciò che è giusto. Le cose devono essere prima giuste. Se c'è una legalità che non dà più giustizia, non funziona», ha aggiunto il giornalista.

I numeri dei gialli — «In Italia c'è un uso esagerato dei gialli. La media delle ammonizioni in Serie A è di 3.75 contro 3.69 della Premier League a partita. Le espulsioni per doppio giallo in Italia ci sono ogni 17.4 gare, in Premier ogni 32.5 partite. Quante ammonizioni diventano doppi gialli: 1 su 65 in Serie A, 1 su 120 in Premier. Ma perché questo? Perché bisogna pesare un rosso che cambia la partita quasi in maniera irriversibile nel calcio moderno. Tant'è che negli ultimi due campionati, dai dati delle gare in inferiorità numerica di almeno trenta minuti, su 50 partite, una sola volta c'è stata una rimonta, quindi nel 2% dei casi; la vittoria è stata mantenuta cinque volte: nel 5% dei casi e 4 volte è stato mantenuto il pari (8% dei casi)".

"E poi ancora da vinta a pari tre volte; da vinta a persa cinque volte, da pari a persa 21 ed è stata mantenuta la sconfitta in 11 casi - ha spiegato il giornalista - Nell'80% delle volte senza un giocatore la partita la perdi o comunque peggiori il risultato. Col rosso o secondo giallo hai deciso la partita più di un attaccante. Delle codifiche non mi frega niente: se la palla è a 20 metri e arriva un calcio ad un avversario non è giusto dare fallo. Non si può codificare tutto. E se sei influenzato e sei un giudice non sai fare bene il tuo lavoro. Non è solo un problema arbitrale. Rocchi ha ammesso l'errore ma ha tirato in ballo i giocatori. Si può anche essere d'accordo. Ma quante sono le ammonizioni per simulazione: 15 in due stagioni. Si ammonisce più per le proteste».

Attese — «Arriveranno probabilmente sanzioni pesanti per Chiellini e Comolliche Spalletti cerca di controllare quando vanno contro l'arbitro. Sull'episodio Kalulu-Bastoni, c'è da dire della simulazione. Ma l'esultanza dopo è bruttissima, un'immagine che secondo me non deve essere fatta vedere ai ragazzi. Ieri Chivu è un po' scivolato perché è quasi come se ha giustificato il suo giocatore e colpevolizzato Kalulu e non va bene», ha aggiunto il giornalista.

«Inter-Juve - ha detto poi della partita - è stata una gara bellissima. Ma non ho capito l'intervento di Di Gregorio sul primo gol incassato. Di una mosceria... L'Inter, possiamo dirlo senza timore che gioca meglio quando in campo c'è Esposito con tutto rispetto per Thuram che è fortissimo?».

(Fonte: Skysport)