"Il weekend lungo si avvia a conclusione: domani l’Inter torna al lavoro ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione della grande sfida contro l’Inter. Chivu riabbraccerà una parte dei 13 nazionali impegnati durante la sosta: uno di questi è Calhanoglu, ieri in campo contro la Spagna nella Turchia di Montella. Sono attesi anche gli olandesi Dumfries e De Vrij e il polacco Zielinski. Mercoledì invece sarà la volta dei quattro azzurri Dimarco, Bastoni Frattesi ed Esposito, che rientreranno domani dall’Ungheria in seguito alla partita contro Israele, del croato Sucic e soprattutto dell’ultimo arrivato Akanji, che stasera affronta la Slovenia con la sua Svizzera: sarà il primo ingresso di sempre per lui alla Pinetina. L’ultimo a tornare sarà ovviamente Lautaro, che giocherà mercoledì sera in Ecuador con l’Argentina", sottolinea La Gazzetta dello Sport.