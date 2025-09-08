FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, ecco quando rientreranno tutti i nazionali: le date. Domani primo giorno di Akanji

news

Inter, ecco quando rientreranno tutti i nazionali: le date. Domani primo giorno di Akanji

Inter, ecco quando rientreranno tutti i nazionali: le date. Domani primo giorno di Akanji - immagine 1
Dopo aver lavorato a ranghi ridotti, Chivu ritroverà gran parte della squadra e potrà finalmente iniziare a preparare il big match di sabato sera
Andrea Della Sala Redattore 

Domani è il giorno dei rientri ad Appiano Gentile. Dopo aver lavorato a ranghi ridotti, Chivu ritroverà gran parte della squadra e potrà finalmente iniziare a preparare il big match di sabato sera contro la Juventus.

Inter, ecco quando rientreranno tutti i nazionali: le date. Domani primo giorno di Akanji- immagine 2
MILAN, ITALY - SEPTEMBER 01: FC Internazionale unveil new signing Manuel Akanji at Inter HQ on September 01, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

"Il weekend lungo si avvia a conclusione: domani l’Inter torna al lavoro ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione della grande sfida contro l’Inter. Chivu riabbraccerà una parte dei 13 nazionali impegnati durante la sosta: uno di questi è Calhanoglu, ieri in campo contro la Spagna nella Turchia di Montella. Sono attesi anche gli olandesi Dumfries e De Vrij e il polacco Zielinski. Mercoledì invece sarà la volta dei quattro azzurri Dimarco, Bastoni Frattesi ed Esposito, che rientreranno domani dall’Ungheria in seguito alla partita contro Israele, del croato Sucic e soprattutto dell’ultimo arrivato Akanji, che stasera affronta la Slovenia con la sua Svizzera: sarà il primo ingresso di sempre per lui alla Pinetina. L’ultimo a tornare sarà ovviamente Lautaro, che giocherà mercoledì sera in Ecuador con l’Argentina", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Lautaro rientra a sole 48 ore da Juventus-Inter? Nessun problema: i precedenti
Calhanoglu, ancora Gala. Ora deve riprendersi l’Inter: “Per Chivu indispensabile per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA