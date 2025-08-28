"Per le italiane sarà la prova della verità. Le due finali dell’Inter negli ultimi tre anni, quella del 2023 persa al millimetro col Manchester City e quella di tre mesi fa finita in disfatta col Psg, non compensano la quindicennale astinenza della Serie A dalla vittoria. Un anno fa l’Italia schierava 5 squadre, ma a parte l’Inter tutte si sono arrese presto. Oggi, mentre gli inglesi celebrano il record dei 6 club qualificati e gli spagnoli li incalzano con 5, le squadre italiane si sono ridotte a quattro, con ambizioni da verificare per l’Inter di Chivu e per il Napoli di Conte, uno status internazionale da ritrovare per la Juventus di Tudor e tante incognite per l’Atalanta, orfana di Gasperini e affidata al suo allievo Juric".