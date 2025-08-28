FC Inter 1908
Il giro d'orizzonti tra le quattro italiane presenti nell'urna di Montecarlo dove saranno sorteggiati gli impegni del girone unico di Champions
Daniele Vitiello
Cosa dobbiamo aspettarci dagli impegni delle italiane quest'anno in Champions League? Repubblica fa un po' una panoramica delle ambizioni delle quattro squadre di Serie A impegnate nella massima competizione europea. Si legge infatti:

"Per le italiane sarà la prova della verità. Le due finali dell’Inter negli ultimi tre anni, quella del 2023 persa al millimetro col Manchester City e quella di tre mesi fa finita in disfatta col Psg, non compensano la quindicennale astinenza della Serie A dalla vittoria. Un anno fa l’Italia schierava 5 squadre, ma a parte l’Inter tutte si sono arrese presto. Oggi, mentre gli inglesi celebrano il record dei 6 club qualificati e gli spagnoli li incalzano con 5, le squadre italiane si sono ridotte a quattro, con ambizioni da verificare per l’Inter di Chivu e per il Napoli di Conte, uno status internazionale da ritrovare per la Juventus di Tudor e tante incognite per l’Atalanta, orfana di Gasperini e affidata al suo allievo Juric".

