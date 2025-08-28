FC Inter 1908
Repubblica – Champions, l'importante è partecipare: ricavi record per l'Inter lo scorso anno

Il quotidiano in edicola stamattina pone l'attenzione sull'aspetto economico che ingolosisce tutti i club partecipanti
Daniele Vitiello
Il sorteggio di oggi pomeriggio sarà il primo tassello verso la fase clou della Champions League di quest'anno. Per la quale, come fa Repubblica, bisogna sottolineare l'importanza del fattore economico. Si legge sul quotidiano infatti: "L’importante è partecipare, però De Coubertin non c’entra. È che la Champions League vale proprio tanti soldi. L’ultima ha fruttato 37 milioni di euro al Bologna, eliminato nella prima fase, e 132 all’Inter finalista.

Solo che l’Italia non vince dal 2010, anno del Triplete nerazzurro, e il digiuno si è fatto carestia. Oggi dalle 18 (Sky) al Grimaldi Forum del Principato di Monaco l’intelligenza artificiale, che ha ormai spedito in soffitta le vecchie palline, fabbricherà la Champions 2026. Seconda edizione del massimo torneo europeo per club in formato extralarge: 36 squadre, con 8 partite minime a testa (contro 2 avversarie da ciascuna delle 4 fasce), un format studiato per scongiurare qualsiasi tentazione di Superlega".

