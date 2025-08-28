Il sorteggio di oggi pomeriggio sarà il primo tassello verso la fase clou della Champions League di quest'anno. Per la quale, come fa Repubblica, bisogna sottolineare l'importanza del fattore economico. Si legge sul quotidiano infatti: "L’importante è partecipare, però De Coubertin non c’entra. È che la Champions League vale proprio tanti soldi. L’ultima ha fruttato 37 milioni di euro al Bologna, eliminato nella prima fase, e 132 all’Inter finalista.