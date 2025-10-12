"Dalla maratona nordica delle due partite della verità del girone di qualificazione al Mondiale, giocate tra il fiordo di Oslo e il mar Baltico, la Nazionale è uscita senza più illusioni sul primo posto".

"La Norvegia ha sommerso di reti anche Israele e per andare in America l’Italia dovrà passare dagli spareggi di marzo, che tuttavia deve ancora conquistare con una vittoria martedì a Udine contro Israele: quella di ieri in casa dell’Estonia era necessaria e l’hanno abbellita i gol dell’ormai premiata coppia Kean-Retegui e soprattutto del ventenne Pio Esposito, sempre più un progetto di campione, ma non è ancora sufficiente".