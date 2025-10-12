FC Inter 1908
Repubblica elogia Pio Esposito dopo il gol con l’Italia: “Sempre più un progetto di campione”

Ci ha messo 66 minuti Pio Esposito per timbrare il suo primo gol con l'Italia: la Repubblica oggi in edicola lo celebra
Marco Macca
Ci ha messo 66 minuti Pio Esposito per timbrare il suo primo gol con l'Italia. Repubblica oggi in edicola parla così del giovane attaccante dell'Inter, che stupisce sempre di più:

"Dalla maratona nordica delle due partite della verità del girone di qualificazione al Mondiale, giocate tra il fiordo di Oslo e il mar Baltico, la Nazionale è uscita senza più illusioni sul primo posto".

"La Norvegia ha sommerso di reti anche Israele e per andare in America l’Italia dovrà passare dagli spareggi di marzo, che tuttavia deve ancora conquistare con una vittoria martedì a Udine contro Israele: quella di ieri in casa dell’Estonia era necessaria e l’hanno abbellita i gol dell’ormai premiata coppia Kean-Retegui e soprattutto del ventenne Pio Esposito, sempre più un progetto di campione, ma non è ancora sufficiente".

(Fonte: Repubblica)

