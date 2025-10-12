FC Inter 1908
Estonia-Italia, pagelle TS: due 7 e due 6,5 per i giocatori dell’Inter, le spiegazioni

Molto positive le prove dei calciatori dell'Inter ieri sera nella vittoria per 3-1 della Nazionale italiana contro l'Estonia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Molto positive le prove dei calciatori dell'Inter ieri sera nella vittoria per 3-1 della Nazionale italiana contro l'Estonia: da Bastoni e Barella a Dimarco e Pio Esposito, ecco i voti di Tuttosport alle loro prestazioni.

Bastoni 6.5 Nel tandem con Calafiori è sempre lui il più sacrificato in fase difensiva e lì, complice la pochezza degli avversari, ha pochi problemi. Macchia la sua prestazione irreprensibile col giallo che gli costerà Udine per squalifica.

Dimarco 7 Pure in Nazionale mostra che la condizione è cresciuta a livello esponenziale rispetto al break settembrino. Dal suo piede fatato arriva l’assist per l’1-0 di Kean, tutt’intorno tante altre cose buone. 

Barella 6.5 Soprattutto nel primo tempo si vede un po’ ovunque nel tentativo di trovare l’imbucata, ripresa invece giocata con il pilota automatico.

Esposito (15' pt) 7 Lavora molto bene di sponda e trova la soddisfazione del primo gol in Nazionale maggiore: predestinato.

