Molto positive le prove dei calciatori dell'Inter ieri sera nella vittoria per 3-1 della Nazionale italiana contro l'Estonia : da Bastoni e Barella a Dimarco e Pio Esposito , ecco i voti di Tuttosport alle loro prestazioni.

Bastoni 6.5 Nel tandem con Calafiori è sempre lui il più sacrificato in fase difensiva e lì, complice la pochezza degli avversari, ha pochi problemi. Macchia la sua prestazione irreprensibile col giallo che gli costerà Udine per squalifica.