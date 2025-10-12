"Ad appena 20 anni l’interista è stato gettato nella mischia più o meno all’improvviso a causa dell’infortunio di Kean. Ma non si è scomposto di una virgola, il 20enne nerazzurro. Sarà l’incoscienza che s’accompagna alla giovane età; sarà un senso di vago déjà vu dovuto al fatto che il suo debutto in azzurro era maturato in condizioni analoghe, il 5 settembre, sostituendo proprio Kean all’84’ di Italia-Estonia.

Sarà per quel senso di sicurezza e consapevolezza che gli ha trasmesso Gattuso, il quale l’ha subito voluto inserire nel “gruppo dei suoi”. Fatto sta, comunque, che Esposito s’è fatto trovare pronto anche a questo appuntamento, confermando il suo status di predestinato. E i suoi ritmi rapidi, tipici di chi non ha tempo da perdere: il debutto con l’Inter il 21 giugno (al Mondiale per club); il debutto da titolare quattro gironi dopo, con tanto di gol. E a seguire, tra il 31 agosto e il 27 settembre, le altre prime memorabili volte: esordio in A e in Champions, gol in A. Ora quello in Azzurro".