FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter-Kairat, la rabbia di Chivu. “I muri di San Siro tremano ancora dopo che…”

news

Inter-Kairat, la rabbia di Chivu. “I muri di San Siro tremano ancora dopo che…”

Inter Chivu
Il Corriere della Sera racconta la rabbia di Chivu dopo la vittoria risicata contro il Kairat Almaty in Champions
Matteo Pifferi Redattore 

"Dopo aver dimostrato nell’ultima settimana di saper vincere le partite sporche (Verona) e anche quelle in cui sbaglia approccio (Kairat), l’Inter deve salire di livello per tenere il passo del gruppone di testa. E per battere la Lazio, che non perde da 6 partite e da 4 non prende gol". Apre così l'articolo del Corriere della Sera che presenta Inter-Lazio.

Inter-Kairat, la rabbia di Chivu. “I muri di San Siro tremano ancora dopo che…”- immagine 2
Getty Images

Inevitabile, però, raccontare le reazioni di Chivu dopo Inter-Kairat: "I muri di San Siro ancora tremano per le urla di Chivu dopo la prestazione da minimo sindacale in Champions, dove però i nerazzurri sono primi a punteggio pieno: troppo esigente l’allenatore o troppo incline a ripetere antichi errori la sua squadra? Nessuno meglio della Lazio — capolinea dei sogni scudetto a maggio con il 2-2 su rigore di Pedro nel finale — può suscitare brutti ricordi e conseguenti vampate d’orgoglio a una squadra che comunque ha vinto 10 delle ultime 11 partite", spiega poi il quotidiano.

Inter-Kairat, la rabbia di Chivu. “I muri di San Siro tremano ancora dopo che…”- immagine 3
Getty Images

"Chivu continua a dire di avere 22 titolari, ma proprio dalla Champions ha avuto la conferma che anche Frattesi e Zielinski fanno fatica ad avere il physique du role necessario e il ritmo che serve per reggere le due fasi in una squadra che attacca moltissimo e non sempre è veloce abbastanza nel coprirsi", aggiunge poi il CorSera che dà qualche possibilità di vedere Thuram dall'inizio.

Leggi anche
CdS – Inter, come gestire Thuram? Una cosa sembra già scontata stasera
CorSera su Acerbi: “Ecco come ha reagito all’esclusione con la Fiorentina. E Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA