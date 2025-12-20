L'Inter è ripartita stamattina da Riad: i nerazzurri hanno lasciato l'Arabia Saudita per fare ritorno in Italia dopo la delusione di ieri

Marco Astori Redattore 20 dicembre - 11:36

L'Inter è ripartita stamattina da Riad: i nerazzurri hanno lasciato l'Arabia Saudita per fare ritorno in Italia dopo la delusione di ieri sera contro il Bologna. Ecco l'umore percepito secondo La Gazzetta dello Sport: "Alla partenza, sguardi stanchi e delusi di tutta la compagnia, dai giocatori allo staff passando per la dirigenza, ma nessuna voglia di drammatizzare, nonostante sia forte e comune la rabbia per la sconfitta: non c’è stato nessun confronto teatrale e non è in programma niente di simile nemmeno oggi.

Insomma, nella mestizia del momento non c’è aria di tempesta. I nerazzurri, però, tenevano particolarmente a questo trofeo per spezzare un incantesimo che dura da un anno e mezzo, l’ultimo trofeo è infatti lo scudetto della seconda stella consegnato a maggio ’24 che ora rischia di sfumare nella memoria. A pesare sull’umore della truppa è, soprattutto, il modo in cui è arrivata questa settima caduta di stagione, numero considerato da tutti troppo elevato.

È la coazione a ripetere il vero problema perché le partite che contano all’Inter finiscono troppo spesso allo stesso modo: si crea, si gestisce con sufficienza, si sbagliano occasioni o passaggi decisivi e poi si paga il conto salato. Insomma, serve uno step superiore, bisogna salire (presto e definitivamente) un gradino più su".