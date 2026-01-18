L'Inter vince una partita delicata in casa dell'Udinese. Vittoria meritata e difesa negli ultimi minuti che conferma la crescita dei nerazzurri

Andrea Della Sala Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 11:02)

L'Inter vince una partita delicata in casa dell'Udinese. Vittoria meritata e difesa negli ultimi minuti che conferma la crescita dei nerazzurri

"In Romania, quando un cavallo supera l'avversario di pochissimo al traguardo si dice che A câștigat la mustața. Letteralmente: Ha vinto per un baffo, che è ancor meno del muso, per quanto corto esso sia. A differenza di Max Allegri, suo rivale nella corsa scudetto, Cristian Chivu non s'intende di ippica, ma ha imparato l'arte di vincere di quel tanto che basta, che all'Inter non è mai stata la specialità della casa. Anzi. E che in Italia, storicamente, porta trofei", analizza Repubblica.

Dopo avere battuto per 1-0 il Lecce a San Siro mercoledì scorso, ieri allo stadio Friuli i nerazzurri hanno superato col minimo risultato anche l'Udinese, che il 31 agosto al Meazza aveva beffato il tecnico di Reșița regalandogli, si fa per dire, la prima sconfitta sulla panchina dell'Inter. Centotrentanove giorni dopo, la rivincita è completata e il cerchio si è chiuso. Grazie a una dimostrazione di pragmatismo feroce, i nerazzurri ieri sono andati a dormire a più sei punti sul Napoli e sul Milan, che il Lecce dovrà incontrarlo questa sera.

"L'Inter spumeggiante ma distratta della scorsa estate è un ricordo. Ora si è fatta decisamente pratica: un gol dopo 19 minuti e altri 77, contando i recuperi dei due tempi, per difenderlo. E quando nel finale Runjaic ha messo in campo quattro punte, Chivu di risposta ha schierato altrettanti centrali, con Akanji spostato nell'inedito ruolo di vertice alto di una difesa a rombo. Tutto giusto, col senno di poi. Se il problema dell'Inter sono state fin qui le grandi partite, fra due giorni i nerazzurri avranno l'occasione di vincerne una grandissima, contro la capolista della Premier League, che guida anche la classifica di Champions. Sarà interessante vedere se Chivu proporrà un approccio garibaldino o la saggezza tattica delle ultime uscite", aggiunge il quotidiano.