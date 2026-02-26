"La priorità è vincere sabato a San Siro contro il Genoa, per arrivare al derby dell'8 marzo con gli attuali dieci punti di vantaggio sul Milan, magari anche di più. Ma il tema del bilancio dovranno porselo i dirigenti interisti, quando si tratterà di vendere e comprare calciatori.

La squadra è chiamata a chiudere il più presto possibile la pratica scudetto e, magari, a vincere la Coppa Italia, che al club vincitore garantisce oltre 7 milioni. Non giocare in Europa dovrebbe essere un aiuto per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma non è scontato. Negli anni di Inzaghi, andare avanti in Champions era diventata una piacevole abitudine".