Nella cinquina rifilata dall'Inter al Torino ieri sera si è rivista l'unità d'intenti e l'alchimia della Thu-La. Gli attaccanti nerazzurri sono andati entrambi in gol: doppietta per il francese, intervallata dal sigillo del capitano argentino. Repubblica in edicola stamattina sottolinea una curiosità legata a questo dettaglio. Si legge infatti:

"I due attaccanti interisti non segnavano nella stessa partita dal 5 marzo, a Rotterdam in Champions. A risultato blindato, Chivu ha lanciato Bonny, che si è portato da Parma, e che ha aggiunto anche il suo nome alla lista dei marcatori sul tabellino. Un’ottima notizia, dopo una stagione in cui di fatto le due punte titolari non avevano un backup. E nel finale, ha dato qualche minuto anche all’ultimo arrivato Diouf".