"A scorrere i nomi delle probabili formazioni, sembra che la distanza sia minore dei dodici punti che separano le due squadre in campionato. Eppure, sono lì. L'Inter questa sera ha anzi l'occasione di allungare, con un occhio sempre al Milan, la più credibile inseguitrice nella corsa scudetto. La Juventus vuole invece ricucire il divario, per puntellare il posto in Champions. Di certo, entrambe le squadre sono cresciute dal 13 settembre scorso, quando i bianconeri si imposero per 4-3 in rimonta. E probabilmente, dopo il cambio in panchina a Torino, si somigliano fra loro più di quanto sembri".