"L'esordiente contro il veterano. Questa sera a San Siro si sfideranno Cristian Chivu, al primo derby della Madonnina, e Max Allegri, che fra il 2010 e il 2013 ne ha giocati otto. «Per me sono tutte prime volte», si schermisce l'interista, chiamato a risollevare i nerazzurri da una striscia negativa di cinque stracittadine di fila.

Deve sovvertire una statistica brutale: tutti gli allenatori stranieri dell'Inter dal 2000 in poi hanno perso all'esordio contro il Milan, da Cuper a Mourinho, da Benitez a Leonardo. De Boer fu esonerato prima di potere giocare un derby. Allegri ha vinto i primi tre, uscendo battuto da quattro dei successivi cinque: «Ero partito bene, poi ne ho persi un po'…» ha scherzato. In settimana ha ripetuto a tutti che «ogni partita è uguale allo stesso modo», un modo per esorcizzare il peso del derby".