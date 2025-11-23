"Il derby è sempre un meraviglioso salto nel vuoto, una partita diversa, in cui i valori spesso e volentieri si ribaltano. In certe notti i sentimenti prendono il sopravvento sulla tecnica. L’Inter è più forte e strutturata, è in cima alla classifica e ha l’attacco migliore della Serie A. Le sue quattro punte, da Lautaro a Pio Esposito, sarebbero titolari nel Milan, che è quinto senza lo straccio di un vero centravanti. Chivu si è scrollato di dosso il fantasma di Inzaghi e ha dato un’impronta definita alla squadra che ha vinto 11 delle ultime 12 partite, ma stasera, nel freezer di San Siro, deve stare attento a non farsi impallinare da quel marpione di Max, imbattuto dopo il ko con la Cremonese all’esordio. I nerazzurri fanno della pressione e della riaggressione alta il loro marchio di fabbrica, rischiando di esporsi alle ripartenze. Allegri in carriera ha dimostrato di sguazzarci negli spazi larghi che potrebbero esaltare Leao, se il portoghese sarà in serata. L’Inter è forte, il Milan solido anche se immaturo, considerando che ha gettato via 7 punti con Cremonese, Pisa e Parma", analizza il Corriere della Sera.